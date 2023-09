Samsung Galaxy A15 prende forma in questi nuovi render

Avendo assistito al lancio di Samsung Galaxy A14 nel mese di febbraio 2023, dovremmo aspettare ancora un po’ perché il diretto successore, Galaxy A15, possa essere svelato. Ciò non significa che manchino informazioni a riguardo.

Nel dettaglio, lo staff di The Tech Outlook, in collaborazione con @OnLeaks, ha dato vita ai render 5K ed al video render a 360 gradi del prossimo smartphone che Samsung proporrà in favore dei consumatori attenti al portafoglio.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy A15

Le immagini mostrano l’aspetto di Samsung Galaxy A15 e, come potrai notare, sussistono alcune variazioni nel design rispetto al predecessore:

Immagini

Samsung Galaxy A15 presenta un display ed un pannello posteriore piatti, come il Galaxy A14, ma si differenzia per i bordi laterali dritti e non curvi. Ciò che colpisce maggiormente è che il profilo laterale destro include una sorta di sporgenza nel telaio, caratteristica che richiama alla mente alcuni smartphone della serie Galaxy Xcover. Proprio in questa zona è possibile individuare il pulsante di accensione, con sensore di impronte digitali, ed il bilanciere del volume.

Spostandoci nella parte inferiore del dispositivo, troviamo un ingresso jack audio da 3,5 mm, il microfono, una porta di ricarica USB di tipo C e l’altoparlante. L’alloggiamento per le schede SIM è invece situato sul lato sinistro, mentre nella parte superiore è presente un secondo microfono. Per quanto riguarda il display, si tratta di uno schermo di circa 6,4 pollici con notch Infinity-U, che sostituisce il precedente notch a forma di V presente nel Samsung Galaxy A14.

Venendo al pannello posteriore, notiamo un modulo fotografico a tre sensori con anelli circolari. Inoltre, a destra delle fotocamere è presente il flash LED, mentre il logo Samsung è visibile nella parte inferiore. Ulteriori anticipazioni fanno riferimento alle dimensioni generali del Samsung Galaxy A15, che ammontano a circa 160,2 x 76,8 x 8,4 mm: tuttavia, con la sporgenza nel telaio laterale, la larghezza aumenta da 76,8 mm a 77,4 mm.

Nuove conferme sono giunte, ancora una volta, da Evan Blass che, sul suo profilo X (Twitter) ha condiviso il post che vi abbiamo appena mostrato. Per il momento non ci sono altre informazioni circa la possibile scheda tecnica di Samsung Galaxy A15 ma ovviamente vi terremo aggiornati e, qualora forse interessati, il sopracitato Samsung Galaxy A14 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 142 euro invece di 229 euro.

