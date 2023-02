Samsung Galaxy A14 UFFICIALE: è un facsimile della versione 5G

Nonostante manchino ancora informazioni importanti circa la disponibilità ed il prezzo di Samsung Galaxy A14 5G, annunciato oltre un mese fa, l’azienda ha presentato in Malesia la versione del telefono con connettività 4G, che si caratterizza per un design simile a quello del fratello maggiore.

Le linee pulite e il design delle fotocamere richiamano lo stile del Samsung Galaxy S23. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero storcere il naso osservando il notch a goccia e le cornici più marcate attorno al display: non dimenticate però la fascia di prezzo a cui questo smartphone si riconduce.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A14 4G

Samsung Galaxy A14 4G, nonostante sia uno smartphone entry level, si distingue per specifiche interessanti. Il display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici è luminoso e nitido, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz che garantisce una soddisfacente qualità di visione. La luminosità massima di 480 nit è ideale per l’uso all’aperto, anche sotto la luce diretta del sole. Il processore Octa Core MediaTek Helio G80 a 12 nm, dotato di due CPU Cortex-A75 da 2 GHz e sei CPU Cortex-A55 da 1,8 GHz, garantisce prestazioni all’altezza per l’uso delle applicazioni più comuni e di qualche gioco maggiormente impegnativo. Questo anche grazie al contributo della GPU ARM Mali-G52 2EEMC2, che può raggiungere una velocità di clock di 950 MHz.

Con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, lo smartphone Samsung Galaxy A14 4G offre sufficiente memoria per soddisfare quasi tutte le esigenze. Inoltre, lo storage interno è espandibile fino ad 1 TB con scheda microSD, il che significa che è possibile salvare una grande quantità di foto, video, musica ed applicazioni senza rallentare il telefono. Samsung Galaxy A14 4G è animato dal sistema operativo Android 13 con OneUI 5.0, per un’esperienza utente personalizzata ed intuitiva. Oltretutto, la doppia SIM (nano + nano + microSD) assicura massima flessibilità.

La tripla fotocamera posteriore è costituita da un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 5 MP ed una lente macro da 2 MP. La fotocamera frontale da 13 MP cattura selfie perfetti da condividere sui social. Non manca il sensore di impronte digitali montato lateralmente. La connettività del Samsung Galaxy A14 4G prevede il supporto per il Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB C, NFC e jack audio da 3,5 mm.

La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10 W garantisce una lunga durata, anche con uso intenso del dispositivo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti su prezzo e disponibilità in Italia di questo “nuovo” smartphone Samsung.