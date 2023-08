Samsung Galaxy A14: oggi è da acquistare assolutamente su eBay

Il Samsung Galaxy A14 è il giusto compromesso tra ottimo prezzo e buona qualità. Le sue prestazioni, sicuramente non da top di gamma, soddisfano l’utente che cerca un prodotto efficiente, intuitivo e curato nei dettagli. Economico per eccellenza, oggi lo trovi a un prezzo ancora più basso su eBay. Acquistalo ora a soli 146,90 euro, invece di 269,90 euro (prezzo da listino).

Tra l’altro, proprio in questo momento, con eBay hai la consegna gratuita direttamente all’indirizzo che preferisci. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 48,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung Galaxy A14: lasciati sorprendere dal display

Grazie al Samsung Galaxy A14 4G hai tra le mani uno smartphone con tutto il necessario per soddisfare lavoro, produttività e intrattenimento. Infatti, è dotato di un super display Infinity FHD+ da 6,6 pollici che offre una visione più ampia e completa dei contenuti, sempre in alta definizione. Il processore Octa-Core regala prestazioni da urlo e la batteria offre una lunga durata, per tutto il giorno e oltre, lontano da casa.

Cosa stai aspettando? Approfitta del Galaxy A14 a soli 146,90 euro, invece di 269,90 euro (prezzo da listino). Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.