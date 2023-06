Samsung Galaxy A14 costa una SCIOCCHEZZA: Amazon lo REGALA a 138€

La settimana non potrebbe partire meglio: il validissimo smartphone economico Samsung Galaxy A14 è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi tempi. Con una spesa irrisoria di appena 138€, infatti, hai a portata di mano un telefono Android con le giuste caratteristiche per assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Nonostante lo sconto immediato del 34%, il telefono del colosso sudcoreano è sottile, leggero, monta una valida batteria e anche una fotocamera posteriore che sa regalarti buoni risultati.

Solo su Amazon puoi acquistare Samsung Galaxy A14 a un prezzo così conveniente

Samsung Galaxy A14 monta un pannello Full HD+ da 6.6 pollici con una buona luminosità e calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potente processore octa core si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Dicevamo la batteria: il telefono di Samsung monta un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, il tutto per assicurarti ore e ore di utilizzo senza fatica.

Anche se costa appena 138€, Samsung Galaxy A14 sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico. Sul retro, infatti, il modulo triplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video di alta qualità.

È quasi un regalo quello che ti fa oggi Amazon con il telefono di Samsung: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.