Samsung Galaxy A05: il nuovo low budget è pronto a STUPIRE tutti

Ad agosto dello scorso anno, Samsung ha lanciato il suo smartphone entry level Galaxy A04. Questo dispositivo è caratterizzato da un ampio display LCD da 6,5 pollici, una doppia fotocamera posteriore con una risoluzione di 50 MP, una fotocamera frontale da 5 MP ed una generosa batteria da 5.000 mAh.

Ora, sembra che il produttore sudcoreano sia a lavoro sul diretto successore, vale a dire Samsung Galaxy A05. Questa ipotesi trova supporto nel fatto che quest’ultimo modello abbia recentemente ottenuto la certificazione Bluetooth SIG, uno step che ne preannuncia l’imminente ufficialità.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy A05

Secondo Bluetooth SIG, il dispositivo sarà appunto denominato Samsung Galaxy A05. La certificazione svela anche il numero di modello del telefono, vale a dire SM-A055F/DS. Lo smartphone supporterà il Bluetooth v5.3, ma al momento non sono state rivelate le altre specifiche chiave.

Va inoltre ricordato che il medesimo modello ha fatto la sua comparsa anche su Wi-Fi Alliance, giusto qualche giorno fa, suggerendo ulteriori passi in avanti verso il suo lancio sul mercato. Quest’ultimo elenco conferma che il dispositivo sarà dotato di Android 13 al momento del rilascio. Per adesso, null’altro è dato sapere in merito al Samsung Galaxy A05, né conosciamo la probabile data di lancio ma, come detto, non dovrebbe mancare molto all’esordio.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul telefono

