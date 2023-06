Samsung Galaxy A04s: l'ECONOMICO per eccellenza costa ancora meno

Il Samsung Galaxy A04s è definito lo smartphone economico per eccellenza. Oggi su Unieuro costa ancora meno: acquistalo a soli 119,99 euro, invece di 179,99 euro. Si tratta di un’occasione potente che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie al volantino Hypnotic Black Friday stai risparmiando 60 euro. Inoltre, hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Niente male vero? Approfitta subito di questo incredibile affare.

Selezionando PayPal o Klarna, come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare il tuo ordine in 3 rate tasso zero da soli 39,99 euro. Un’occasione irripetibile che, oltre a un gran risparmio, ti permette anche di ottimizzare la modalità di acquisto. Ovviamente si tratta di una scelta opzionale. Decidi tu se avvalertene oppure no. Resta il fatto che a questo prezzo il Galaxy A04s è una bomba esplosiva.

Samsung Galaxy A04s: ti innamorerai di questo smartphone

Il Samsung Galaxy A04s 32GB è uno smartphone economico per eccellenza, ma al tempo stesso completo e ricco di comfort. Iniziamo dal suo display Infinity-V da 6,5 pollici. Grazie alla tecnologia HD+ i contenuti sono sempre al top: nitidi, colorati, brillanti e cristallini. La tripla fotocamera cattura tutto quello che sta intorno a te grazie all’obiettivo principale da 50MP e agli altri due da 2MP ciascuno. Con 5000 mAh, la batteria non ti abbandona mai.

Scegli Unieuro non solo per l’ottima offerta, ma anche per la sua partnership con PayPal e Klarna. Paga in 3 comode rate a tasso zero. Oppure, scegli Klarna e acquista subito pagando l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto. Acquista ora il tuo Galaxy A04s a soli 119,99 euro, invece di 179,99 euro.

