Samsung Galaxy A04s: costa POCHISSIMO (meno di 119€) ma offre tanto

Oggi vogliamo segnalarvi un interessantissimo smartphone di fascia bassa che grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 118,89€, spese di spedizione incluse. Si chiama Galaxy A04s ed è realizzato, ovviamente, da Samsung. È un terminale bellissimo, piccolo, compatto, prestante e ricco di tecnologia, venduto però ad un costo concorrenziale. Il dispositivo poi si presenta esteticamente molto curato, con tante ottiche a bordo e un pannello LCD IPS HD di ultima generazione che fa vedere bene i vostri contenuti.

Se state cercando un telefono muletto come dispositivo secondario o volete comprarlo per regalarlo ad un parente, lui sarà la scelta vincente. Va benissimo anche come primo device per un giovanissimo visto che costa poco, è realizzato in policarbonato, è resistente e soprattutto ha una buona qualità sul fronte fotografico, cosa per niente scontata. Vi invitiamo a comprarlo oggi perché è in offerta al prezzo speciale di 118,89€ con uno sconto del 34% sul valore di listino.

Samsung Galaxy A04s su Amazon a meno di 120€: best buy unico

Il telefono di Samsung costa poco, è vero, ma offre davvero tanto. Si tratta di un midrange low-cost che dispone di uno schermo Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+; i vostri contenuti saranno brillanti, freschi e cristallini. La batteria dura tantissimo: c’è una cella energetica da 5000 mAh che assicura due giorni di utilizzo con una singola carica e troverete anche tre fotocamere con sensore principale da 50 megapixel per realizzare foto assurde anche al buio. Infine, il device presenta un design elegante, con curve sinuose e colorazioni classiche: Black, Green, White.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ci saranno le spese di spedizione incluse nel prezzo e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. A soli 118,98€ è da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.