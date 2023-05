Samsung Galaxy A04S: AFFARE su MediaWorld, solo 139€

Acquista il mitologico Samsung Galaxy A04S con soli 139,99 euro, invece di 179,99 euro. Questa offerta la trovi solo su MediaWorld che oggi ti regala anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Scopri tutte le caratteristiche vincenti di questo smartphone che solo il prezzo ha di ridotto. Risparmi, ma senza rinunciare a qualità e prestazioni.

Infatti, è dotato di un ampio display Infinity-V da 6,5 pollici con un formato da 20:9. Goditi qualsiasi contenuto con colori vivaci e realistici. Non perderti nemmeno uno dei dettagli grazie alla tecnologia di questo schermo. Apprezzerai davvero tanto la sua tecnologia ricca e senza tempo. Scatta foto speciali grazie alle tre fotocamere professionali di cui è dotato.

Samsung Galaxy A04S: lo smartphone di qualità per tutti

La missione del Samsung Galaxy A04S è quella di essere uno smartphone di qualità, ma per tutti. Nessuno escluso, tutti possono accedere a questo dispositivo davvero efficiente. A un prezzo decisamente low cost si propone in maniera interessante sul mercato non lasciando spazio a dubbi: meglio approfittare subito prima che finisca in sold out. Solo per oggi e solo online hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Non perdere altro tempo, vai su MediaWorld e acquistalo immediatamente al fantastico prezzo di 139,99 euro, invece di 179,99 euro. Puoi anche beneficiare del Ritiro Usato RAEE Cellulari gratuito. Inoltre, hai la possibilità di estendere la garanzia aggiungendo diverse opzioni, tutte facoltative, tra cui la protezione per danno e furto da 1 a 2 anni.

