Il lancio del Samsung Galaxy A03s è pressocché imminente; le sue specifiche tecniche sono emerse online all'interno del portale del Google Play Console.

Samsung Galaxy A03s: cosa sappiamo?

Si ipotizza che Samsung annuncerà presto lo smartphone entry-level Galaxy A03s in più mercati. Sembra che potrebbe non volerci troppo tempo prima che il telefono diventi ufficiale poiché è stato trovato appena trovato all'interno del Google Play Console e all'interno dei dispositivi supportati da Google. Come al solito, il sito ha rivelato le specifiche chiave del prodotto in questione.

Come suggerisce il moniker, il Galaxy A03s sarà l'erede del Galaxy A02 uscito lo scorso anno. Il portale inoltre, ha indicato che il suddetto telefono supporta una risoluzione HD+ e funziona su sistema operativo Android 11.

Il Galaxy A02s non aveva uno scanner di impronte digitali, mentre il nuovo modello ne sarà provvisto. I rendering CAD del telefono apparso alcune settimane fa hanno rivelato che questo potrebbe essere dotato di un fingerprint montato sul frame laterale.

Il Galaxy A03s sarà alimentato da 3 GB di RAM e da un SoC MediaTek avente numero di modello MT6765. Il mese scorso, il dispositivo è stato individuato con un chip MT6765V/WB nel sito di benchmarking Geekbench. Probabilmente stiamo parlando del processore Helio G35.

Rapporti passati hanno rivelato che Galaxy A03 sarà dotato di una fotocamera frontale da 5 megapixel e la sua configurazione posteriore includerà una main camera da 13 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 Mega. È probabile che il dispositivo sia dotato di una batteria da 5.000 mAh.

Una recente fuga di notizie ha rivelato che i terminali saranno disponibili in diverse colorazioni: nero, bianco e blu. Il portale ha anche rivelato che la variante di archiviazione da 3 GB RAM + 32 GB del telefono avrà un prezzo di 150 euro (~ $ 176). Potrebbe diventare ufficiale presto, oltre che in Europa, anche in India poiché la sua pagina di supporto è stata pubblicata di recente sul sito Web indiano dell'azienda.

Samsung

Smartphone