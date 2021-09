Il nuovo budget phone Samsung Galaxy A03s con batteria da 5.000 mAh è appena stato lanciato nel Regno Unito per 139 euro.

Samsung Galaxy A03s: le caratteristiche

Il mese scorso, Samsung ha presentato lo smartphone Galaxy A03s in India per un prezzo iniziale di ₹ 11.499 (~ $ 155). Oggi l'azienda lo ha commercializzato anche nel Regno Unito ad un prezzo molto appetibile e aggressivo. I punti salienti dello smartphone sono: un ampio display da 6,5 ​​pollici, un sistema a tripla lente e una batteria da 5.000 mAh.

Il Samsung Galaxy A03s ha un prezzo di 139 euro (circa 164 dollari USA). Questo è leggermente più alto rispetto alla controparte indiana ma, ad ogni modo, il device è disponibile in due colorazioni: Black e Blue. Sarà in vendita a partire dal 24 settembre nella regione tramite il negozio ufficiale della compagnia e attraverso altri partner di vendita al dettaglio.

Il Galaxy A03s ha un display con notch a goccia d'acqua da 6,5 ​​pollici con proporzioni moderne. Dispone di un pannello LCD con risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento standard di 60Hz. È dotato di una singola lente da 5 MP nella parte frontale e vanta un comparto fotografico composto da tre sensori sulla back cover: 13 Megapixel + 2 Mpx + 2 Mega.

Sotto il cofano, ha il SoC octa-core MediaTek Helio P35 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Ha una batteria da 5.000 mAh e dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm. Per quanto riguarda la sicurezza, ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterlae. Lo smartphone funziona con Android 11 out of the box e presenta la One UI 3.1 in cima. Non sappiamo se e quando arriverà anche in Italia; vi terremo aggiornati.

