Samsung: forno a microonde da 20L in super sconto del 43% tuo a soli 79€

Ecco una di quelle promozioni da non perdere assolutamente ma che ovviamente durerà poco e quindi dovrai fare alla svelta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il forno a microonde Samsung a soli 79 euro, anziché 139 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 43% in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. È chiaro che una cifra del genere è un best buy assoluto. Potrai cuocere tutti gli alimenti che desideri, scongelarli o riscaldarli in pochissimo tempo e in modo semplice. Inoltre ha un design compatto e molto elegante che ti consente di metterlo in qualsiasi cucina.

Samsung: forno a microonde capiente ed elegante

Il forno a microonde Samsung unisce sapientemente un design elegante e moderno con un’ottima capacità da 20 litri che ti permetterà quindi di mettere all’interno tutto ciò che desideri. Potrai facilmente riscaldare i piatti che hai magari cucinato il giorno prima o scongelare i cibi senza dover aspettare troppo tempo.

Grazie le sue pratiche manopole puoi impostare la potenza da un minimo di 120 W a un massimo di 700 W e un timer fino a 35 minuti. La parte anteriore è rivestita da un pannello in vetro e l’illuminazione a LED interna ti permette di controllare la cottura in qualsiasi momento. È dotato di un sistema di distribuzione che diffonde le microonde in 3 direzioni riuscendo quindi a cuocere gli alimenti in modo omogeneo.

Sicuramente questa è una delle migliori soluzioni per qualità prezzo. Come ti dicevo ovviamente la promozione non potrà durare in eterno e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo forno a microonde Samsung a soli 79 euro, anziché 139 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.