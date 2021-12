Samsung è IMBATTIBILE: è l'azienda leader del mercato

Samsung guida il mercato globale degli smartphone nel terzo trimestre del 2021: questo è quanto è emerso in un recente report trapelato in rete.

Samsung resta al vertice nel settore della telefonia mobile

Un nuovo rapporto ha appena rivelato la quota di mercato dei marchi per le spedizioni globali di smartphone per il terzo trimestre di quest'anno. Questa informazione ha condiviso che Samsung Electronics è ancora in testa.

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, il mercato globale degli smartphone è cresciuto del 6% trimestre su trimestre, ma ha registrato un modesto calo del 6% anno su anno. Durante il terzo trimestre del 2021, le aziende hanno spedito un totale di 342 milioni di unità, con un netto calo rispetto ai 265,5 milioni dell'anno scorso. Tuttavia, il gigante tecnologico sudcoreano è riuscito a mantenere il suo posto sul trono con una quota di mercato del 20% durante il primo trimestre, vendendo 69,3 milioni di unità.

Nel frattempo, Apple è arrivata seconda con una quota di mercato del 14%. L'azienda con sede a Cupertino ha spedito circa 48 milioni di unità durante questo periodo, segnando una notevole crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Counterpoint attribuisce questa crescita alla crescita “persistente” della serie iPhone 12 e al lancio dell'ultima serie iPhone 13. Allo stesso modo, Xiaomi ha seguito da vicino con una quota di mercato del 13% nel terzo trimestre del 2021.

Tuttavia, le sue spedizioni sono diminuite del 5% anno su anno e del 15% trimestre su trimestre, raggiungendo i 44,4 milioni di unità nel terzo trimestre di quest'anno. La società ha visto il leggero calo probabilmente dovuto alla carenza di componenti in corso e ai problemi di fornitura. D'altra parte, Realme ha registrato le sue spedizioni più alte di sempre nel terzo trimestre del 2021, con 16,2 milioni di unità. Questa società ha segnato una performance trimestrale da record nonostante la crisi dei semiconduttori.