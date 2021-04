Samsung ha appena annunciato il suo nuovo evento denominato “Galaxy Unpacked” per il 28 aprile. Sappiamo che in tale data il costruttore sudcoreano lancerà “il Galaxy più potente” di sempre.

Samsung Galaxy Unpacked: cosa aspettarci?

Samsung, il principale produttore mondiale di smartphone, ha annunciato al mondo che terrà un nuovo show digital chiamato evento “Galaxy Unpacked” per la data del 28 aprile. Spoilerando il dispositivo in questione, la compagnia rivela che si tratta del “Galaxy più potente“, ma non afferma nulla in merito alle sue specifiche tecniche.

La presentazione sarà trasmesso in live streaming sul sito Web ufficiale di Samsungg. Questo sarà il terzo evento “Unpacked” della società quest’anno, dopo che ne ha ospitato uno a gennaio per la gamma Galaxy S21 e un altro a marzo per il lancio degli smartphone della serie Galaxy A.

L’OEM sudcoreano ha già lanciato la line-up di device di punta della serie Galaxy S e la serie Galaxy Note di solito viene lanciata nel mese di agosto. Pertanto, il dispositivo che viene lanciato a questo evento potrebbe essere un laptop.

Rapporti precedenti indicano che il gigante sudcoreano ha in programma di lanciare un nuovo pc portatile Galaxy, sia con sistema operativo Windows che con ChromeOS.

Quindi, il prossimo show potrebbe essere correlato a quello. Seguendo lo slogan dell’evento, il lancio di smartphone di fascia media sembra improbabile.

Non di meno, sappiamo che Samsung dovrebbe lanciare nuovi foldable nel 2021, ma i rapporti indicano che i terminali saranno presentati soltanto in estate.

I nuovi laptop della società, probabilmente Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, potrebbero essere dotati di connettività 5G, avere schermi OLED, supporto alla S-Pen e altre specifiche di fascia alta.

D’altra parte, il colosso di Cupertino Apple terrà anche un evento di lancio il 20 aprile, intitolato “Spring Loaded“, in cui si prevede che la società lancerà i suoi nuovi modelli di iPad Pro. La società potrebbe anche annunciare alcuni dei suoi computer Mac che dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’anno.

