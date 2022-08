Samsung: cosa ci aspettiamo dai top di gamma del 2023?

Come tutti voi saprete, fra pochissimi giorni si terrà il nuovo evento di Samsung dedicato ai pieghevoli per il 2022. Di fatto, il 10 agosto conosceremo finalmente il Galaxy Fold4 e il Galaxy Flip4. Questi due smartphone saranno delle ammiraglie potentissime, con un processore di ultima generazione ma che non stravolgeranno l’esperienza ottenuta con i pieghevoli del 2021. Facciamo una breve parentesi su questi modelli e poi soffermiamoci su ciò che ci aspettiamo dall’azienda coreana per il 2023.

Samsung: i pieghevoli di nuova generazione

I pieghevoli di Samsung per il 2022 saranno quindi potentissimi, perché presenteranno un processore Qualcomm tutto nuovo, lo stesso che abbiamo visto in altri telefoni top di gamma rilasciati di recente. Avranno un’estetica molto simile a quella delle versioni del 2021, ma si dice che il Fold sarà leggermente più sottile perché vanterà una cerniera tutta nuova con un singolo strato. Per chi non lo sapesse, l’attuale Galaxy Fold3 invece, dispone di una doppia cerniera che fa sì che il portatile risulti pesante e anche abbastanza spesso. Il telefono a conchiglia invece avrà uno schermo leggermente più generoso di quello attuale, anche se la dimensione resterà invariata. Ci sarà quindi un rapporto d’aspetto più ottimizzato? Ad ogni modo, non ci resta che aspettare pochi giorni per saperne di più.

Facciamo quindi il punto sulle ammiraglie del 2023; si parla tanto del Galaxy S23 Ultra che, come da tradizione, sarà il device più performante della linea. Come l’attuale, presenterà il pennino dentro la scocca visto che sarà anche lui l’erede spirituale del compianto Galaxy note. Ci saranno fotocamere di altissimo livello e soprattutto, una lente principale con risoluzione di 200 megapixel; lo schermo sarà sempre eccellente e ci sarà un processore di qualcomm e non più di Samsung.

La compagnia sudcoreana infatti, secondo le indiscrezioni, pare che abbia sospeso per un po’ la produzione dei chip proprietari. Vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

