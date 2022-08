Samsung Galaxy Fold4 e Flip4: svelati i prezzi per il mercato europeo

In queste ore sono trapelati i prezzi dei futuri foldable di casa Samsung; stiamo parlando dei nuovissimi Galaxy Fold 4 e Flip 4. I prezzi fanno riferimento al mercato europeo, quindi possiamo farci un’idea di quanto costeranno da noi.

Come ribadito in più occasioni, l’OEM sudcoreano si sta preparando per lanciare dei nuovi gadget di punta durante l’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto. La compagnia potrebbe lanciare la nuova generazione di pieghevoli di punta insieme al futuro smartwatch Galaxy Watch5.

Samsung Galaxy Fold4 e Flip4: quello che sappiamo sui loro prezzi

Tornando ai foldable, su di loro sappiamo quasi tutto ormai ma oggi, grazie alle informazioni emerse in rete per opera del tipster OnLeaks, scopriamo quanto costeranno i nuovi smartphone di punta nel mercato europeo. Sicuramente non saranno economici, quindi preparatevi.

Riportiamo di seguito i prezzi ufficiali:

Galaxy Fold 4 con memoria da 256 GB: 1799 €

Galaxy Fold4 con storage da 512 GB: 1919 €;

Galaxy Flip 4 con 128 GB: 1109 €

Galaxy Flip4 da 256 GB: 1169 €.

Stando a quanto leggiamo, il Fold4 avrà un nuovo look ancora più sottile grazie ad una cerniera di ultima generazione con strap singolo; un bel passo in avanti rispetto alla struttura a doppia cerniera che abbiamo avuto finora.

Internamente dovremmo avere uno schermo da 7,6 pollici con refresh rate da 120 Hz e fingerprint in-display. Il Flip4 invece, avrà un piccolo schermo da 2 pollici sul superiore e uno interno da 6,7 pollici.

Sul Flip la memoria RAM sarà di massimo 12 GB, sul Fold di 16 GB invece. Ci aspettiamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 su entrambi i modelli. Il secondo inoltre, avrà una wide da 50 Mpx, una ultrawide da 12 Mega e un tele da 10 Mpx con zoom ottico 3X.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.