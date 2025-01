Samsung continua a battere Apple, nonostante il calo del suo market share

Nel mercato degli smartphone, la lotta tra i colossi tecnologici rappresenta ormai una costante e Samsung, nonostante una leggera contrazione della sua quota di mercato, si conferma leader globale nel settore, superando ancora una volta Apple.

I dati forniti da Counterpoint Research mostrano che, durante il 2024, il market share di Samsung è sceso dell’1% a causa della forte concorrenza dei produttori cinesi: l’azienda sudcoreana è comunque riuscita a chiudere l’anno con un solido 19%, pertanto circa un quinto degli smartphone venduti nel mondo erano di sua produzione.

Samsung domina il mercato degli smartphone anche nel 2024

Appena dopo Samsung, come prevedibile, si piazza Apple con il 18% ed anche in questo caso assistiamo ad una lieve flessione della percentuale:

Xiaomi, invece, ha guadagnato terreno, incrementando la propria quota di mercato dell’1% e raggiungendo il 14%. Questo successo è dovuto principalmente alle buone performance nei mercati emergenti, dove l’azienda cinese ha saputo conquistare sempre più consumatori negli ultimi due anni. A completare la top five troviamo Oppo e Vivo: entrambe le società detengono l’8% del mercato. La presenza massiccia di aziende cinesi nel panorama globale è evidente, con Samsung ed Apple che rappresentano le uniche eccezioni tra i primi cinque produttori.

Il successo di Samsung è in gran parte attribuibile al lancio del Galaxy S24, il primo dispositivo a portare l’intelligenza artificiale di Galaxy AI ad un pubblico più ampio. Di contro, l’iPhone 16 di Apple, sebbene abbia introdotto Apple Intelligence, è andato incontro ad una diffusione più limitata in Cina, uno dei mercati più importanti per il settore: tale situazione ha determinato un impatto negativo sulla domanda nel paese asiatico.

Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, Samsung si prepara al lancio dell’attesissima serie Galaxy S25, in arrivo con l’evento Galaxy Unpacked programmato per il 22 gennaio: i nuovi modelli promettono ulteriori evoluzioni dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI, oltre a significativi miglioramenti nelle prestazioni.