Xiaomi: smartphone e tablet in lizza per l'aggiornamento ad HyperOS 3

Nonostante la distribuzione di HyperOS 2 sia ancora in corso, Xiaomi avrebbe già iniziato a lavorare sul prossimo major update: HyperOS 3, che dovrebbe essere basato su Android 16.

L’aggiornamento porterà con sé miglioramenti nelle prestazioni e nuove funzionalità legate al mondo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, HyperOS 3 potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quanto visto lo scorso anno con la precedente versione.

Questi dispositivi Xiaomi attendono con ansia HyperOS 3

Di seguito riportiamo l’elenco degli smartphone e dei tablet in favore di cui Xiaomi dovrebbe rilasciare HyperOS 3:

Serie Xiaomi 15

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Serie Xiaomi 14

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Serie Xiaomi 13

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Serie Xiaomi 12

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro (Dimensity)

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Serie Redmi Note

Redmi Note 14 (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)

Redmi Note 13 (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Serie Redmi

Redmi 12

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Serie Redmi A

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Serie Redmi K

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Serie Redmi Turbo

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Serie Poco F

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Serie Poco X

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro (Iron Man edition)

Poco X6 5G

Poco X6 Pro 5G

Serie Poco M

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 Pro (4G/5G)

Poco M6 (4G/5G)

Serie Poco C

Poco C75 (4G/5G)

Poco C65

Smartphone pieghevoli

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip 2

Tablet

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

Ovviamente, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di Xiaomi, quindi la lista degli smartphone e dei tablet idonei per ricevere l’aggiornamento ad HyperOS 3 potrebbe subire delle modifiche nel corso del tempo: non mancheremo di tenervi informati.