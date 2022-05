Samsung brevetta un device con display avvolgente e scorrevole

Samsung ha appena brevettato un nuovo smartphone avente un display scorrevole e pieghevole. Sì, ci troviamo di fronte all’ennesimo rivoluzionario concept. È chiaro che l’azienda stia cercando di coprire tutte le basi e che intende rivoluzionare il mercato nei mesi a venire.

Come funziona il nuovo concept di Samsung?

Come tutti sappiamo, Samsung è stata una delle prime a lanciare sul mercato un pieghevole insieme a Huawei. Dal debutto del primo Fold, sono arrivati molti altri dispositivi e sembra che ora sia intenzionata a cambiare il mercato ancora una volta.

Ora, stando a quanto si evince dal patent, sembra che il colosso sudcoreano voglia lavorare ad un nuovo terminale dotato di schermo avvolgibile e scorrevole al tempo stesso. Potrebbe essere un telefono con bordi curvi sul lato frontaler ma con ogni pannello che si estende su tutti i lati e copre una porzione della back cover.

Inoltre, il brevetto afferma che il gadget in questione ha due alloggiamenti e uno schermo flessibile con due strati. Avendo due modalità di utilizzo, una permette di estendere il prodotto verso l’esterno, mentre l’altra conente di avvolgere il device rendendolo compatto e tascabile.

Il brevetto è stato avvistato sul sito della WIPO grazie al colleghi di MySmartPrice. Ovviamente, qualcuno potrebbe dirlo: assomiglia vagamente al concept phone Xiaomi Mi Mix Alpha, ed è vero.

Curiosamente poi, vediamo che la fotocamera principale potrebbe fungere anche da selfiecam, come si evince anche dalle immagini correlate che sono emerse a seguito della pubblicazione. Infine, vediamo un piccolo display sul retro che mostra la fotocamera. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere questo concept con “un pizzico di sale”. Non è detto che lo vedremo mai in commercio; staremo a vedere.

Intanto, se cercate il miglior foldable in circolazione, il Galaxy Z Fold 3 del marchio sudcoreano, sappiate che è in offerta su Amazon a soli 1669,00€ al posto di 1949,00€ nella versione Silver con 512 GB di spazio interno.