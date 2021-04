L’anno scorso, ad ottobre, Samsung ha introdotto il Galaxy F41 come il primo smartphone della serie F. Sebbene sia arrivato come una versione modificata del Galaxy M31, presentava alcune differenze, come la fotocamera posteriore aggiuntiva e un nuovo colore verde. Il Galaxy F62 che ha debuttato nel febbraio di quest’anno in India è stato successivamente ribattezzato come Galaxy M62 nei mercati internazionali. Adesso, sono emersi i micrositi dei prossimi Galaxy F02 e Galaxy F12 su Flipkart. Gli elenchi hanno confermato che i dispositivi verranno commercializzati il 5 aprile in India.

Samsung Galaxy F02s: specifiche ufficiali

La pagina di destinazione del Galaxy F02 su Flipkart rivela che il gadget avrà un display HD + da 6,5 ​​pollici con un design a tacca Infinity-V. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh e non dovrebbe avere lo scanner di impronte digitali.Il suo guscio posteriore ha un modulo fotografico di forma rettangolare, con all’interno un sistema a tripla lente e un flash LED. Il portatile dispone di una camera principale da 13 megapixel. Il chipset Snapdragon 450 è presente sotto il cofano del telefono. Queste features suggeriscono che il Galaxy F02s potrebbe essere un’edizione rebadged del Galaxy A02s / Galaxy M02s.

Samsung Galaxy F12

Il Galaxy F12 presenterà un display da 6,5 ​​pollici con un design a tacca Infinity-V. Supporterà una risoluzione HD + e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il pannello posteriore del dispositivo dovrebbe presentare un alloggiamento per la fotocamera di forma quadrata, con all’interno una lente principale Samsung GM2 da 48 megapixel e tre ottiche ausiliarie.

Non mancherebbe un sensore di impronte digitali montato lateralmente, mentre, sul bordo inferiore dovrebbe celarsi una griglia dell’altoparlante, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Non ci sono parole sul processore del dispositivo. Sembra che il Galaxy F12 arriverà come una versione ribrandizzata del telefono Galaxy A12 / Galaxy M12.

Samsung

Smartphone