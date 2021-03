Stando a quanto si legge in queste ore in rete, sembra che Samsung voglia lanciare uno smartphone super economico facente parte della line-up Galaxy F. Si chiamerà “Galaxy F02s” e il suo prezzo per il mercato indiano è appena trapelato a pochi giorni di distanza dal presunto lancio.

Galaxy F02s sarà un budget phone per i mercati mergenti

Si ipotizza che il prossimo Galaxy F02s di Samsung sia in realtà esere un Galaxy A02s / Galaxy M02 rinominato; questo è quanto si evince dalle informazioni tecniche comparse all’interno dell’elenco del Google Play Console. In vista del lancio ufficiale di questo smartphone in India, il suo prezzo è stato pubblicato (leggasi “spoilerato”) su Internet.

[ EXCLUSIVE ]#SamsungGalaxyF02s launching soon in India.

-Samsung Galaxy F02s Price

3GB+32GB will cost ₹8,999

4GB+64GB will cost ₹9,999 https://t.co/SnJLmfbJTN pic.twitter.com/rZGqT9jxOU — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2021

Secondo l’utente Abhishek Yadav che ha condiviso il rumor su Twitter, Samsung lancerà presto il Galaxy F02 in India. Quel telefono sarà disponibile in due varianti di archiviazione per i seguenti cartellini dei prezzi.

3 GB + 32 GB – ₹ 8,999 ($ ​​124);

4 GB + 64 GB – ₹ 9.999 ($ ​​138).

Vale la pena notare che il Galaxy M02s (lo stesso telefono con un nome diverso) viene venduto allo stesso prezzo anche in India. Quindi, l’unica differenza tra i due potrebbe essere la loro disponibilità e forse la trama della back cover posteriore, così come i colori del prodotto.

Per chi non lo sapesse, gli smartphone della serie Galaxy M sono esclusivi di Amazon e Samsung Shop (online) in India. D’altra parte, la serie Galaxy F è disponibile solo nei territori emergenti. Qualora questo prodotto dovesse vedere la luce del sole in Europa, state certi che avrà un altro moniker.

Per quanto riguarda le specifiche, possiamo aspettarci che il Galaxy F02s sia dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici (LCD), un processore Qualcomm Snapdragon 450, fotocamera 13MP (wide) + 2MP (macro) + 2MP (profondità) in una configurazione con tre sensori.

La selfiecam è da 5MP, è presente lo slot per schede MicroSD dedicato, c’è il jack per cuffie da 3,5 mm, One UI Core 2.x basato su Android 10, la batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 15 W.

Samsung

Smartphone