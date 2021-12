Samsung e Apple: ecco il finale del Black Friday visto da Unieuro

Unieuro continua la sua ricca selezione di prodotti ancora scontati in occasione del suo gran finale del Black Friday. Grazie a questi prezzi tutti possono avvicinarsi ai migliori prodotti. Proprio oggi vi proponiamo una selezione Samsung e Apple che la nota catena italiana ha scontato, dedicando prezzi davvero irripetibili ai suoi clienti. Scopriamo insieme i migliori best buy di oggi solo online e solo da Unieuro tra cui il Samsung Galaxy S21 5G a soli 729 euro, anziché 929 euro. Oppure l'eccezionale e nuovissimo Apple Watch Series 7 45mm al prezzo imbattibile di 449 euro, anziché 469 euro.

Unieuro continua le sue offerte Black Friday sui migliori prodotti Samsung e Apple

Non è un caso che Unieuro voglia premiare la fedeltà di tutti i suoi clienti proseguendo a oltranza le sue migliori offerte Black Friday anche in questi giorni. Un'occasione assai gradita visto l'avvicinarsi delle feste di Natale e i tanti regali che dovranno essere distribuiti ad amici e parenti. Cosa c'è di meglio se non anticipare gli acquisti e approfittare di queste fantastiche promozioni acquistando i migliori prodotti scontati Samsung e Apple?

Selezione Samsung

Iniziamo con i migliori prodotti in offerta di Samsung su Unieuro. Da subito abbiamo sfoderato l'arma vincente, il Samsung Galaxy S21 5G a soli 729 euro, anziché 929 euro. Se invece vogliamo fare un regalo un po' economico, ma sempre apprezzato e di altissima qualità, allora potremmo optare per l'eccezionale e intramontabile Samsung Galaxy A12 che scontato del 27% lo acquisti a soli 129,99 euro, anziché 179,90 euro. Si tratta di uno smartphone entry level tra i più apprezzati in assoluto. Infine, il cavallo di battaglia che nessuno può rifiutare, il giusto compromesso tra prezzo e smartphone top di gamma, insomma un best buy, il Samsung Galaxy A52s 5G a soli 369 euro, anziché 469 euro.

Selezione Apple

Ora passiamo ai migliori prodotti Apple scontati in occasione del Black Friday da Unieuro. Per tutti gli amanti della “Mela Morsicata” si tratta di un'occasione imperdibile, da leccarsi i baffi. Infatti, oggi e solo online puoi acquistare l'incredibile iPhone 12 Pro 256GB a soli 899 euro, anziché 1.199 euro. Un prezzo bomba davvero imperdibile che non ti lascia scelta se non quella di portarti a casa questo eccezionale prodotto. Infine c'è lui, il nuovissimo Apple Watch Series 7 45 mm da abbinare al tuo iPhone scontato a un prezzo promo di 449 euro, anziché 469 euro.