Recentemente, il Samsung Galaxy M22 è stato avvistato su Geekbench. L'elenco ha suggerito che questo smartphone è un Galaxy A22 rinominato (con modem 4G). Ora, un nuovo rapporto conferma che il Galaxy M22 sarà identico al Galaxy M32 e condividerà la maggior parte delle sue specifiche con il Galaxy A22.

Samsung Galaxy M22: tutto quello che c'è da sapere

Secondo un rapporto di GalaxyClub, il prossimo Galaxy M22 porterà il numero di modello SM-M225FV. Tuttavia, vale la pena notare che potrebbero esserci altri numeri di modello a seconda delle varianti regionali, ma dovrebbero differire solo nelle ultime due lettere.

Inoltre, la pubblicazione afferma che questo telefono sarà alimentato da un processore MediaTek Helio G80 accoppiato con 4 GB di RAM. Tenene presente che il suo fratello maggiore Galaxy M32 avrà 6 GB di RAM anche se sarà anche dotato dello stesso chipset.

Per quanto riguarda l'ottica, si dice che il Galaxy M22 disporrà di una fotocamera principale da 48 MP e di una lente selfie da 13 MP invece di sensori da 64 MP e 20 MP come il Galaxy M32. Tuttavia, si vocifera che questo sia supportato da una batteria da 6.000 mAh. Questo è un dato interessante poiché il Galaxy A22, su cui si basa il Galaxy M22, dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh.

Ultimo ma non meno importante, il terminale sarà disponibile negli stessi colori del Galaxy M32. Stiamo parlando di sole tre colorazioni: nero, blu e bianco.

In poche parole, il Samsung Galaxy M22 sarà simile al Galaxy A22, ad eccezione della batteria e delle tinte della scocca posteriore. Sfortunatamente, non esiste una data di rilascio ufficiale per nessuno degli smartphone discussi in questo articolo. Ad ogni modo, si tratta di offerte low-cost per i mercati emergenti e non solo; lecito pensare che possano arrivare anche da noi in Europa.

Samsung

Smartphone