Salernitana-Napoli in streaming: quando serve una VPN

Il prossimo weekend sarà all’insegna della Serie A TIM 2022/23. Tutti pronti quindi per vedere Salernitana-Napoli. Questa partita si giocherà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18:00. Si tratta di un match molto atteso visto che il Napoli ora è primo in classifica.

Come sempre, anche questa partita verrà trasmessa in live streaming con DAZN. Perciò per vedere questo e tutti gli altri appuntamenti della Serie A TIM devi avere attivo un abbonamento. Sceglilo tra i due disponibili: il PIANO STANDARD o il PIANO PLUS.

Tra l’altro, anche se ti trovi all’estero, ma sei in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, puoi accedere tranquillamente alla piattaforma. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Salernitana-Napoli: quando è necessaria una VPN per vedere la partita in streaming

Fin qui tutto bene, ma quando è necessaria una VPN per vedere in streaming Salernitana-Napoli? La risposta è molto semplice: sempre, e il motivo è presto detto. Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi trasformi la tua connessione rendendola molto più potente, sicura e senza limiti.

Primo, la tua connessione sarà potente perché ti collegherai ai suoi server che offrono una larghezza di banda illimitata per la tua navigazione e per il flusso dati. Tradotto in parole semplici, lo streaming sarà molto più stabile e senza buffering, anche in 4K. Perciò un vantaggio molto utile.

Secondo, la tua connessione sarà sicura perché ti verrà fornito un tunnel crittografato per la tua navigazione online. In pratica la tua connessione diventa 100% anonima e inviolabile da qualsiasi attaccante malevolo come hacker, tracker e malware. Inoltre, avrai anche attivo un blocco annunci ultra efficace.

Terzo, la tua connessione sarà senza limiti perché potrai cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi. Non importa se ti trovi all’estero in un Paese non compatibile con la portabilità transfrontaliera di DAZN. Con NordVPN potrai selezionare un server italiano e avrai subito accesso alla piattaforma.

