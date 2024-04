Russell Hobbs: solo 88€ per la splendida friggitrice ad aria XXL

Se vuoi avere una friggitrice ad aria che sia compatta ma con cestello capiente senza spendere un occhio della testa fiondati su Amazon e non farti scappare questa promozione. Se fai veloce puoi mettere le mani sulla mitica Russell Hobbs da 8 Litri a soli 88,88 euro, invece che 119,99 euro.

Con questo sconto del 26% il prezzo arriva molto vicino al minimo storico e risparmi ben 31 euro sul totale. Però è un’offerta a tempo quindi devi essere veramente rapida. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,78 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Russell Hobbs: friggitrice ad aria con tante funzioni

Sono davvero molte le caratteristiche che rendono questa friggitrice ad aria un ottimo acquisto, a partire dal suo ampio cestello da 8 litri che ti permette di cucinare per tante persone. Metti tutto dentro e premi un pulsante, al resto ci pensa lei.

Inoltre ha 10 programmi preimpostati per tante preparazione che diventeranno ancora più veloci, non dovrai proprio fare nulla. Ha una potenza da 1.800 W e si riscalda in un attimo. Un pratico display touch e una temperatura massima di 200° C per tantissime preparazioni. Infine, ogni pezzo staccabile lo puoi lavare tranquillamente in lavastoviglie.

Una promozione coi fiocchi da non perdere per nessun motivo dunque. Allora corri su Amazon e acquista la tua Russell Hobbs da 8 Litri a soli 88,88 euro, invece che 119,99 euro. Vuoi sapere quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.