Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ in sconto FOLLE del 41%

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un aspirapolvere di ultima generazione, quel momento è arrivato: corri su Amazon e acquista subito questo spettacolare robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ in offerta pazzesca, al prezzo 441 euro circa invece di quasi 750 euro.

Dunque, avrai la possibilità di risparmiare una cifra pazzesca, ma solo se ti affretterai e non ti lascerai scappare il MEGA sconto del 41% che ti propone oggi Amazon. Ma non finisce qui, infatti se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questo potentissimo elettrodomestico e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Caratterizzato dalla presenza della tecnologia laser Smart Exploration 8.0 il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer sarà in grado di andare a scansionare tutte le stanze, rilevando gli ostacoli e andando a creare una mappa accurata della tua casa.

Dopo aver creato la mappa, sarai tu a poter scegliere le aree da pulire e con quanta frequenza, potrai anche definire delle zone off-limits e stabilire percorsi di pulizia personalizzati. Non dovrai preoccuparti di svuotare il robot, ma sarà lui a farlo al posto tuo, in soli 20 secondi dopo ogni sessione di pulizia.

Questo robot smart andrà ad individuare la tipologia di superficie, compresi i tappeti e la moquette in modo tale da aumentare automaticamente la potenza di aspirazione. Compatibile con l’app dedicata gratuita ed estremamente silenzioso, questo prodotto è assolutamente imperdibile. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa potente robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ in offerta WOW, scontato del 41%. Affettati e non perdere altro tempo.