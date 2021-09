Se fare le pulizie è diventato un vero e proprio stress, non puoi non optare per un robot aspirapolvere. Super tecnologico questo modello proposto da Rowenta ti permette di avere sempre la casa in ordine con appena €269,99. Infatti la promozione su Amazon ti permette di risparmiare il 23% sul prezzo di listino che è un ottimo affare. Con le spedizioni Prime e lo ricevi in men che non si dica. Inoltre se vuoi lo paghi a rate.

Non perdere l'occasione, è legata alle offerte di Settembre di Amazon e durerà pochissimo.

Rowenta: il suo robot aspirapolvere è un vero portento

Il robot aspirapolvere Rowenta, il modello X-plorer serie 50, ti permette di avere un alleato nelle pulizie di tutti i giorni. Grazie alle varie tecnologie che sono state implementate al suo interno riesce a pulire la tua casa in modo pressoché perfetto senza che tu debba passare dietro con strumenti aggiuntivi.

In particolar modo ha una dimensione tale che riesce a infilarsi persino sotto i mobili. Grazie a questa sua caratteristica anche lo sporco più nascosto verrà eliminato non lasciando dietro neanche una briciola. Ti informo che è stato studiato appositamente per le persone che sono allergiche perché riesce a catturare fino al 99,9% delle particelle sottili rendendo l'ambiente subito più sicuro.

Al suo interno sono stati integrati numerosi sensori che gli permettono di aggirarsi senza problemi e soprattutto di non rimanere bloccato in eventuali ostacoli. Inoltre se sul tuo smartphone scarichi l'applicazione potrai avere a portata di mano tutti gli strumenti di cui necessiti in modo facile e veloce. Ti lascio scoprire che è finanche compatibile con gli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant.

La potenza di aspirazione è veramente elevata tanto da vantare un'azione 4 in 1. Infatti con le sue spazzole laterali non si lascia scappare il minimo dettaglio.

Pensavi fossero finite le sorprese? Invece no perché ti devo anticipare che possiede un sistema integrato per il lavaggio, dunque aspira e rende i tuoi pavimenti perfettamente puliti in un unico colpo.

Se sei interessato a questo robot aspirapolvere di Rowenta acquistalo subito su Amazon a soli €269,99. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni lavorativi se possiedi una sottoscrizione Prime. Se poi non vuoi pagarlo in unica soluzione, puoi sempre richiedere un finanziamento con Cofidis od optare per le cinque rate proposte da Amazon senza alcun costo aggiuntivo.

