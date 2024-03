Router Wi-Fi 6 FRITZ!Box 7510 in super offerta: ora a meno di 80€

Il FRITZ!Box 7510 è una soluzione di rete all’avanguardia, ora offerta a un prezzo competitivo di 79,99€, con un forte sconto rispetto al prezzo originale di 119,99€. Questo modem router Wi-Fi 6 è progettato per utenti che richiedono prestazioni elevate e una rete locale affidabile e veloce, essendo in grado di supportare una vasta gamma di dispositivi connessi.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, il FRITZ!Box 7510 garantisce una copertura estesa e trasmissioni rapide con velocità fino a 600 Mbps sulla banda dei 2,4 GHz.

Uno degli aspetti più notevoli dell’FRITZ!Box 7510 è la sua capacità di servire come centrale Mesh, consentendo l’integrazione automatica di prodotti FRITZ interconnessi in una rete Wi-Fi unica e intelligente. Questo sistema Mesh garantisce prestazioni ottimali in tutta la casa o l’ufficio, eliminando le zone morte e ottimizzando la copertura Wi-Fi per tutti i dispositivi connessi.

L’FRITZ!Box 7510 funge anche da centralino telefonico VoIP avanzato, supportando telefoni analogici, DECT e IP. Con la possibilità di collegare fino a 6 telefoni cordless e fino a 5 segreterie telefoniche integrate con funzione voice-to-mail, nonché la funzionalità fax, questo router eleva la flessibilità e la comodità delle comunicazioni domestiche o aziendali.

L’AVM FRITZ!Box 7510 è un investimento intelligente per chi cerca un modem router Wi-Fi 6 versatile e potente, capace di soddisfare una vasta gamma di esigenze di connettività, sia per l’uso domestico che professionale. Non perdere questa offerta e acquistalo ora con un enorme risparmio!