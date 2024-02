Router TP-Link Archer AX18 in offerta: internet rapido e stabile, prezzo bomba

Il router TP-Link Archer AX18 AX1500Mbps offre un’esperienza di connettività avanzata grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, garantendo velocità più elevate, maggiore capacità e una rete meno congestionata.

Il router è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 44,99€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 49,99€. In realtà lo sconto è ancora più generoso, considerando che il vero prezzo di listino di questo prodotto è di ben 59,99€.

Con una velocità massima di 1,5 Gbps (1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz), è in grado di gestire più dispositivi contemporaneamente grazie alla tecnologia OFDMA e MU-MIMO. Le quattro antenne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming assicurano una copertura affidabile e potente.

La funzione Target Wake Time contribuisce a prolungare la durata della batteria dei dispositivi collegati. Con caratteristiche come Parental Control, Rete Ospiti, QoS e WPA3, offre anche un alto livello di sicurezza e controllo della rete.

La configurazione del router è un gioco da ragazzi. L’app ufficiale di TP-Link è infatti semplice ed intuiva e ti aiuterà ad installare l’Archer AX18 in tempi rapidissimi, guidandoti passo per passo nella procedure. Insomma, non importa che tu sia uno smanettone o un utente alle prime armi: la procedure è davvero semplicissima.

Ad un prezzo scontato del 10%, è un’opzione conveniente e all’avanguardia per migliorare la tua rete domestica. Non farti scappare questa offerta e rivoluziona la tua connessione di casa ad un prezzo imbattibile!

