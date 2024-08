Router portatile ad appena 49€: internet ovunque per 10 dispositivi

TP-Link M7000 è un router portatile 4G LTE in grado di offrire una connessione internet mobile veloce ed affidabile. Questo strumento ultra compatto consente di raggiungere performance in download fino a 150 Mbps ed upload fino a 50 Mbps. Compatibile con tutte le principali reti italiane, comprese Ho Mobile, Iliad e Kena, è la soluzione ideale per chi cerca una connettività stabile durante i viaggi per tutti i propri dispositivi.

Approfitta di uno sconto last minute del 17% su Amazon: il router TP-Link M7000 è ora in offerta su Amazon al prezzo ridotto di soli 49 euro, rispetto ai 59 euro iniziali. Acquistalo subito per non perdere questa opportunità.

Calo di prezzo per il router 4G TP-Link M7000

Il router portatile 4G LTE TP-Link M7000 permette di condividere facilmente l’accesso ad internet con più dispositivi. Supporta fino a 10 unità contemporaneamente: perfetto per famiglie o piccoli gruppi di lavoro. Inserendo una SIM 4G, il router diventa un hotspot Wi-Fi dual band, offrendo una connessione rapida e stabile.

Dotato di una batteria da 2000 mAh, l’M7000 garantisce diverse ore di navigazione senza la necessità di un collegamento alla corrente. La modalità di risparmio energetico prolunga l’autonomia disattivando il Wi-Fi quando non viene usato. Inoltre, con l’app tpMiFi è possibile gestire e configurare il router direttamente dallo smartphone in modo semplice e intuitivo.

Con un risparmio di 10 euro, questa è un’occasione da cogliere al volo: metti ora nel carrello il TP-Link M7000, prima che la promozione termini, ed approfitta della consegna rapida e gratuita per riceverlo direttamente a casa tua.