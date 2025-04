Casa grande e rete ovunque con il ripetitorie WiFi Tenda

Se hai una casa grande saprai quanto è frustrante avere la connessione discontinua e con stanza scoperte e punti cechi. Con il ripetitore WiFi Tenda A18 potrai mettere da parte queste preoccupazioni. Installazione semplice, rapida, prezzo accessibile, avrai la tua rete WiFi sempre a disposizione, al massimo della velocità, senza esitazioni.

Si tratta di un dispositivo dual band AC1200 progettato per estendere la copertura della rete Wi-Fi in casa. Offre una velocità dati fino a 300 Mbps sulla banda 2.4 GHz e fino a 867 Mbps sulla banda 5 GHz, garantendo una connessione stabile e veloce per streaming HD, gaming online e download ad alta velocità. Trovi questo potente ripetitore WiFi in sconto a soli 19 euro.

Ripetitore WiFi Tenda A18

Il ripetitore WiFi Tenda, in sconto su Amazon, è dotato di due antenne esterne omnidirezionali da 2dBi, che migliorano la copertura Wi-Fi in ambienti domestici di grandi dimensioni.

Il Tenda A18 supporta sia la modalità Repeater che Access Point (AP), consentendo di estendere la rete WiFi esistente o creare una nuova rete cablata tramite la porta LAN a 10/100 Mbps. La configurazione è semplice e può essere effettuata tramite smartphone o tablet. Il dispositivo include anche un pulsante WPS per una configurazione rapida e sicura, con crittografia WPA/WPA2 per proteggere la rete.

Le dimensioni del dispositivo sono di 80 mm x 58 mm x 48 mm, con un design compatto e un colore bianco. Il consumo energetico è contenuto, con un massimo di 5.2 W a pieno carico. Il Tenda A18 è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows e Mac, e include una guida rapida all’installazione nella confezione. Lo trovi in offerta a 19 euro.