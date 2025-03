Connessione veloce e stabile in ogni angolo della tua casa con la tecnologia Powerline

Se hai problemi di connessione Wi-Fi in alcune stanze e vuoi una soluzione stabile e veloce (e soprattutto economica) il Mercurys TP-Link MP500 Kit Powerline è quello che fa per te. Questo kit utilizza la tecnologia Powerline per trasmettere il segnale internet attraverso l’impianto elettrico, permettendoti così di avere una connessione affidabile ovunque, e senza il bisogno di cavi aggiuntivi o ripetitori.

Grazie alla tecnologia HomePlug AV2, il MP500 KIT può raggiungere velocità fino a 1000Mbps, ideali per streaming in HD, gaming online e videochiamate senza interruzioni. Inoltre se il Wi-Fi del router non raggiunge bene una determinata area, con questo kit potrai portare la connessione direttamente nella stanza che ti serve.

Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la semplicità di utilizzo: ti basterà infatti collegare un adattatore ad una presa vicino al router e l’altro nella stanza dove desideri avere la connessione. In pochi secondi potrai avere una connessione stabile, senza dover impostare nulla.

Ogni adattare è dotato di una porta Gigabit Ethernet perfetta per collegare dispositivi come PC, console da gaming, smart TV o decoder IPTV. Rispetto al Wi-Fi, la connessione via cavo ti garantisce meno interferenze ed una latenza inferiore, ottima se giochi online o lavori in smart working.

Il MP500 KIT è compatibile con tutti i router e i dispositivi Powerline, quindi potrai integrarlo con facilità alla tua rete domestica. In conclusione, questo prodotto è l’ideale se sei alla ricerca di una connessione stabile e veloce in tutta casa senza la necessità di installare ripetitori. Non lasciartelo sfuggire con il 33% di sconto e acquistalo subito a 29,99 euro!