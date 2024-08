Router Mercusys TP-Link MB110-4G: sconto a tempo LIMITATO (-20%)

L’opportunità di ottenere una connessione Internet veloce e affidabile è oggi più che mai a portata di mano grazie al router Mercusys TP-Link MB110-4G, ora in super sconto del 20% su Amazon per un tempo limitato. Questo router è progettato per offrire prestazioni eccezionali e una versatilità che lo rende ideale per una vasta gamma di esigenze domestiche e lavorative. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 39,99 euro, anziché 49,99 euro.

Router Mercusys TP-Link MB110-4G: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La rete 4G+ del Mercusys TP-Link MB110-4G garantisce una velocità di download impressionante fino a 300 Mbps grazie alla tecnologia Cat 6, consentendo di navigare, scaricare e streaming senza interruzioni. Non sono necessarie configurazioni complicate: basta inserire una scheda SIM e il gioco è fatto. La compatibilità delle schede SIM è stata meticolosamente testata per assicurare un funzionamento impeccabile con i principali operatori.

Il WiFi Dual Band da 1200 Mbps offre una copertura e una velocità senza pari. La banda da 2,4 GHz raggiunge velocità fino a 300 Mbps, ideale per navigazione e social media, mentre la banda da 5 GHz, con una velocità fino a 867 Mbps, è perfetta per streaming HD e gaming online. Questa combinazione assicura che tutti in casa possano godere di una connessione stabile e veloce, indipendentemente dall’attività svolta.

Con la capacità di supportare fino a 64 dispositivi Wi-Fi simultaneamente, il Mercusys TP-Link MB110-4G è la scelta perfetta per le case intelligenti e le famiglie numerose. Ogni membro della famiglia, ogni dispositivo smart e ogni ospite può connettersi senza compromettere la qualità della connessione.

Inoltre, il router offre una modalità router Wi-Fi flessibile. Se una connessione 4G non è disponibile o preferisci utilizzare una connessione cablata, basta collegare un cavo Ethernet alla porta LAN/WAN e il router si adatterà automaticamente per fornire una connessione stabile e veloce.

Approfitta subito di questo sconto esclusivo su Amazon e scopri quanto può essere facile migliorare la tua esperienza online con il Mercusys TP-Link MB110-4G. La sua combinazione di velocità, facilità d’uso e versatilità lo rende un investimento sicuro al prezzo speciale di soli 39,99 euro.