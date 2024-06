Router ASUS RT-AX5400: un AFFARE da non perdere (-37%)

Oggi è il giorno giusto per migliorare la tua connettività di casa o ufficio grazie all’incredibile offerta disponibile su Amazon per il router ASUS RT-AX5400, scontato del 37%. Un’occasione imperdibile per dotarsi di un dispositivo all’avanguardia nel mondo del networking. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 119,00 euro, anziché 189,00 euro.

Router ASUS RT-AX5400: eleva la tua connessione a nuove vette

Il router ASUS RT-AX5400 si distingue per la tecnologia WiFi 6 ad alta efficienza, che garantisce velocità straordinarie fino a 5400 Mbps. Questo significa streaming senza interruzioni, gaming online ultra-reattivo e una gestione impeccabile di molteplici dispositivi connessi contemporaneamente. Ideale per case smart e piccoli uffici, la sua capacità di gestire numerosi dispositivi senza perdere in prestazioni è impressionante.

Grazie alla potente aggregazione WAN, l’ASUS RT-AX5400 offre velocità WAN fino a 2 Gbps, assicurando una connettività Internet veloce e affidabile. Che tu stia lavorando da casa, gestendo una piccola impresa o semplicemente navigando, questo router mantiene la tua rete sempre al massimo delle sue capacità.

La sicurezza è una priorità con l’ASUS RT-AX5400. Dotato di AiProtection Pro, sviluppato da Trend Micro, offre una protezione di livello commerciale per la tua rete domestica. E quando sei fuori casa, ASUS Instant Guard ti permette di accedere a una VPN sicura con un semplice clic, mantenendo al sicuro i tuoi dati ovunque tu sia.

Un altro punto di forza dell’ASUS RT-AX5400 è il controllo parentale avanzato. Proteggi i tuoi figli online con funzionalità di monitoraggio istantaneo, filtri di contenuto e impostazioni personalizzate per ogni dispositivo connesso, tutto senza costi aggiuntivi. Un modo efficace per garantire un ambiente digitale sicuro per tutta la famiglia.

La rete è facilmente espandibile grazie alla compatibilità AiMesh, che ti permette di aggiungere qualsiasi router compatibile per godere di un roaming senza interruzioni e funzionalità avanzate. Inoltre, il router offre la comodità di sostituire la rete 4G/5G collegando semplicemente il tuo smartphone tramite porta USB, utilizzando la funzione Tethering per non restare mai senza connessione.

Non perdere l’opportunità di portare la tua connettività a un livello superiore con il router ASUS RT-AX5400. Approfitta subito dello sconto del 37% su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 119,00 euro, prima che sia troppo tardi.