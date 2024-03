Router Archer AXE75 in offerta: Wi-Fi 6E e internet fino a 5400Mbps

L’Archer AXE75 di TP-Link combina velocità elevate, copertura estesa e sicurezza avanzata in un unico dispositivo. In offerta a un prezzo di soli 159,99€, rispetto al prezzo originale di 199,99€, è una scelta ideale per chi cerca di migliorare l’esperienza di connessione domestica con un router efficiente di ultima generazione.

Con la sua compatibilità Wi-Fi 6E e la tecnologia Tri-Band, l’Archer AXE75 è in grado di raggiungere velocità AXE5400, offrendo fino a 5400 Mbps distribuiti tra le bande di 2.4 GHz, 5 GHz e la nuovissima banda di 6 GHz. Quest’ultima rappresenta un vero punto di forza, liberando gli utenti dalle congestioni di rete e garantendo latenza quasi zero per giochi online, streaming di video in 4K/8K e videochiamate senza interruzioni.

Il cuore pulsante dell’Archer AXE75 è una CPU Quad-Core da 1,7 GHz che gestisce senza sforzo il traffico di rete ad alta densità, assicurando una connessione stabile e reattiva anche quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente. La presenza di tecnologie come MU-MIMO e OFDMA amplifica ulteriormente queste capacità, ottimizzando la gestione del traffico e aumentando la capacità di rete per gestire simultaneamente più dispositivi.

Un altro aspetto fondamentale è la copertura estesa e la stabilità del segnale garantite dalle sei antenne ad alto guadagno e dalla tecnologia Beamforming, che dirige il segnale Wi-Fi direttamente verso i dispositivi connessi, riducendo le interferenze e garantendo una connessione affidabile in ogni angolo della casa.

La sicurezza della rete è assicurata da HomeShield, che offre protezione avanzata contro una vasta gamma di minacce online, e dalla crittografia WPA3, che eleva lo standard di sicurezza per tutti i dispositivi connessi. Queste caratteristiche fanno dell’Archer AXE75 un baluardo contro attacchi esterni, assicurando una navigazione sicura per tutta la famiglia.

L’Archer AXE75 supporta inoltre la tecnologia OneMesh, che permette di creare una rete Mesh estesa abbinandolo a un extender TP-Link compatibile, eliminando così le zone morte e garantendo una copertura Wi-Fi uniforme in tutta la casa.

Infine, la presenza di una porta USB 3.0 aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo agli utenti di collegare facilmente dispositivi di storage esterno per la condivisione di file nella rete domestica.

Insomma, come avrai ormai capito, si tratta di una soluzione ideale per chi desidera elevare la propria esperienza di connessione domestica a nuovi livelli di velocità, copertura e sicurezza. Il tutto ad un prezzo incredibilmente competitivo grazie all’offerta di oggi: non fartela scappare!