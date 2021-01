Il 5G è la nuova frontiera delle connessioni mobili e sempre più operatori hanno offerte per abbracciare questa tecnologia che può andarsi a sostituire banda larga di casa. In questo articolo vedremo quali sono i migliori modem router 5G, in particolare analizzeremo le caratteristiche di 3 modem router: il Huawei Router CPE PRO 2, il Huawei Wi-Fi Pro 5G ed il Netgear Nighthawk 5G Wi-Fi 6 MR5200.

I 3 migliori modem router 5G disponibili sul mercato

Huawei Router CPE PRO 2

Il primo prodotto che vi suggeriamo, è il Router CPE PRO 2 di Huawei, una delle soluzioni più economiche (per quanto possibile) presenti sul mercato. Il design è piuttosto minimale e accompagna un formato compatto, che permette di posizionare il router su qualsiasi superficie occupando uno spazio davvero contenuto. Ritroviamo naturalmente lo slot per la sim card e due porte RJ45 di cui una WAN da collegare ad un eventuale modem primario, l’altra per la connessione dei dispositivi via cavo ethernet. Presente anche una porta RJ11 per la connessione di un telefono in VoiP. Infine il protocollo utilizzato per la connessione wireless dei dispositivi è il Wi-Fi 6, ultima specifica della tecnologia senza fili, per una velocità di trasferimento di ben 3Gbps.

Il prezzo attualmente proposto da Amazon è di 448,68 euro più spedizione. Non propriamente economico, ma senza dubbio tra i più accessibili attualmente sul mercato.

Huawei Wi-Fi Pro 5G

La seconda proposta invece si rivolge a chi necessita di un buon prodotto, ma soprattutto di un dispositivo portatile. Il Huawei Wi-Fi Pro 5G E6878 è un modem con una batteria integrata da 8000mAh. Mancano le porte RJ45, ma abbiamo una porta USB Type-A per la connessione al computer ed una Type-C per la ricarica. La velocità di trasferimento raggiunge gli 1,65Gbps e naturalmente non manca il Wi-Fi dual band per connettere i dispositivi tramite wireless. Peculiarità di questo dispositivo sono i metodi di ricarica. Oltre alla ricarica Super Charge da 40W esclusiva di Huawei, il modem supporta la ricarica wireless tramite base apposita da ben 23,5W. Molto interessante poi la possibilità di utilizzare il modem come power bank, con il supporto alla reverse charge che permette di ricaricare i dispositivi supportati semplicemente appoggiandoli sul modem.

Il prezzo proposto da Amazon è attualmente di 519 euro con spedizione gratuita, e rappresenta una delle migliori soluzioni portatili per rapporto qualità/prezzo.

Netgear Nighthawk 5G Wi-Fi 6 MR5200

L’ultimo prodotto che vogliamo proporvi, è una soluzione di fascia alta offerta da Netgear. Parliamo del Nighthawk Router 5G Wi-Fi 6 MR5200. In questo caso la velocità di trasferimento raggiunge gli 1,8Gbps e come intuibile dal nome gode del protocollo Wi-Fi 6. Il modem supporta fino a 32 dispositivi contemporaneamente, ed è perfetto sia a casa che fuori. Il formato è estremamente compatto, il che lo rende posizionabile in qualsiasi punto dell’appartamento e molto semplice e comodo da trasportare. Anche in questo caso troviamo una batteria integrata in grado di offrire ben 13 ore continue di funzionamento, coprendo in sostanza un’intera giornata di utilizzo. Oltre alla porta USB Type-C per la ricarica, ritroviamo anche una porta RJ45 per collegare il router al modem principale. Questo permette di passare automaticamente alla rete 5G nel caso in cui il servizio di connessione domestica dovesse interrompersi. In buona sostanza permette di rimanere sempre connessi switchando in maniera intelligente tra linea fissa e linea mobile. Nella parte superiore invece è presente un comodo display touch screen per una gestione veloce delle impostazioni anche in mancanza di un PC o dell’app dedicata.

Si tratta della soluzione più versatile delle tre che abbiamo deciso di proporvi, ma anche della più costosa. Il prezzo infatti ammonta a ben 789 euro su Amazon, tuttavia è sicuramente l’alternativa più completa in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

