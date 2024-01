Router 4G della TP-Link in offerta a 46,99€: rete veloce ovunque, anche in viaggio

Il Router 4G TL-MR105 della TP-Link è una soluzione comoda e conveniente per per sfruttare una connessione Internet 4G e creare una potente rete Wi-Fi anche nelle case sprovviste di una rete internet domestica tradizionale. Può essere utilissimo, ad esempio, durante i viaggi in una seconda casa, oppure in hotel. La presenza di una porta LAN consente di connettere ad internet anche quei PC desktop o altri dispositivi che non dispongono del Wi-Fi. Decisamente niente male…

Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 21%, al prezzo di soli 46,99€ invece di 59,99€. Questo router 4G LTE consente di condividere l’accesso a Internet con un massimo di 32 dispositivi Wi-Fi, garantendo velocità di download fino a 150 Mbps. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di operatori e la possibilità di scegliere il piano dati più adatto alle proprie esigenze, il TL-MR105 si adatta perfettamente a qualsiasi situazione, sia che si tratti di un utilizzo domestico, in ufficio o per attività commerciali senza linea fissa.

Il setup è estremamente semplice, basta inserire una Nano SIM Card, accendere il dispositivo, sbloccare il PIN e, se necessario, scegliere il profilo del proprio operatore: in pochi secondi si è pronti a navigare sulla rete 4G con velocità fino a 150 Mbps. Inoltre, il router è dotato di porte per antenne LTE esterne, offrendo la possibilità di aumentare la capacità di ricezione del segnale 4G abbinando al dispositivo un’antenna LTE esterna più potente.

Il TL-MR105 è progettato per offrire prestazioni di connessione stabili in ogni scenario applicativo. Con una rete Wi-Fi stabile e performante con velocità fino a 300 Mbps in 2.4 GHz, è in grado di connettere simultaneamente fino a 32 dispositivi wireless. Inoltre, grazie alla presenza di una porta LAN e una porta LAN-WAN Fast Ethernet, è possibile collegare dispositivi cablati come PC Desktop, Smart TV e registratori di cassa, offrendo una flessibilità d’uso eccezionale.

Il TP-Link TL-MR105 è una soluzione versatile e affidabile per chi cerca una connessione Internet stabile e performante in ogni situazione, e grazie all’attuale offerta su Amazon è il momento perfetto per acquistarlo e godere di tutte le sue funzionalità avanzate ad un prezzo davvero conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.