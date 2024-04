Rosa, wireless e illuminata: la TASTIERA Logitech scontata del -48% è perfetta!

Sei stanco della tua tradizionale tastiera cablata e vorresti provare l’ebrezza di passare al wireless? Grazie a quest’offerta potrai farlo senza svuotare il portafogli! La tastiera Logitech MX Keys Mini, infatti, è in forte sconto. Parliamo del 48% in meno che ti permetterà di averla a 67,60€ al posto dei classici 129,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

La digitazione diventa un piacere grazie ai tasti leggermente concavi, progettati per adattarsi alla forma delle tue dita, riducendo la fatica e permettendo una digitazione fluida e naturale. E non mancano i tasti personalizzabili con la tecnologia Flow, che trasformano la tastiera in un centro di comando per il tuo workflow, consentendoti di accedere a scorciatoie. Inoltre, il layout compatto massimizza lo spazio sulla tua scrivania, lasciandoti ampio margine per muoverti liberamente.

Questa tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile, promettendo giorni di utilizzo senza il bisogno di cavi e mantenendo la tua area di lavoro sempre ordinata.

L’illuminazione intelligente e adattiva è una delle funzionalità più innovative, con la retroilluminazione che si attiva automaticamente al rilevamento delle mani e si adatta alle condizioni di luce ambientale, garantendo sempre la migliore visibilità dei tasti.

La MX Keys Mini di Logitech eccelle anche nella connettività. Capace di collegarsi a fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy, ti permette di passare da un dispositivo all’altro con facilità, rendendola un’alleata preziosa per chi lavora su più piattaforme come Windows, macOS, iPadOS e Android.

Infine, la tecnologia Flow di Logitech, una volta abbinata a un mouse MX Master 3 o MX Anywhere 3, offre un’esperienza di utilizzo fluida e integrata, permettendoti di spostare il cursore e digitare su più computer come se fossero un unico dispositivo!

Con la tastiera Logitech MX Keys Mini, potrai sentirti libero di lavorare ovunque, con un comfort al top! Il tutto, a un prezzo di soli 67,60€, grazie allo sconto del -48%!