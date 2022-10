Roma-Napoli: il segreto per vederla in streaming dall'estero

Due squadre importanti della Serie A TIM si scontreranno domenica 23 ottobre. Stiamo parlando di Roma-Napoli. Il calcio di inizio fischierà alle 20:45. Quindi, se sei un tifoso sfegatato, dovrai per forza piazzarti davanti allo schermo.

Questa partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Perciò, per vederla, devi avere un abbonamento attivo. Altrimenti registrati subito al servizio e accedi a un mondo di sport davvero incredibile a un prezzo molto conveniente.

Sappi che con DAZN potrai vedere qualsiasi contenuto anche dall’estero. L’importante è che sia un Paese membro dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, se ti trovi in un Paese Extra UE allora devi fare affidamento su una VPN. La migliore in assoluto per questo tipo di servizio è AtlasVPN. Non solo puoi installarla su un numero illimitato di dispositivi, ma questo provider è in grado di aggirare qualsiasi limitazione imposta dalle piattaforme di streaming con i suoi server.

Roma-Napoli in streaming ovunque con AtlasVPN

Che tu sia in America o in Africa non importa. AtalasVPN è in grado di garantirti l’accesso a DAZN per vedere Roma-Napoli domani alle 20:45 ora locale. Devi solo installarla sul dispositivo corretto e accenderla. Una volta attivata seleziona uno dei server italiani disponibili.

In questo modo la tua connessione sembrerà attiva dall’Italia nonostante tu ti trovi anche a tantissimi chilometri di distanza. Così risparmierai sul costo dei tuoi abbonamenti streaming se viaggi tanto e sei soggetto alle limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme.

Fai l’affare del giorno e assicurati la visione di Roma-Napoli valida per la Serie A TIM. Acquista AtlasVPN a un prezzo speciale. Ottieni fin da subito internet senza limitazioni, connessione sicura ovunque, anche con reti WiFi pubbliche, privacy al 100% e streaming veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.