RODE Wireless Go II: i microfoni DEFINITIVI (-24%)

I RODE Wireless Go II sono il sistema di microfono wireless dual-channel perfetto per videomaker, youtuber e content creator di ogni genere. Grazie al design ultra-compatto e intuitivo, si adatta perfettamente alle esigenze di filmmaking, vlogging, streaming su TikTok, podcasting e persino videochiamate su Zoom o MS Teams.

Attualmente in super sconto del 25% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 249,00 euro, anziché 329,00 euro.

RODE Wireless Go II: impossibile non volerli a questo prezzo

Questi dispositivi vanta uscite USB analogiche e digitali, rendendolo compatibile con fotocamere, computer Windows e MacOS, nonché con telefoni iOS e Android, garantendo un utilizzo versatile in una vasta gamma di situazioni. Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario un cavo aggiuntivo, ma l’adattabilità dei RODE Wireless Go II è impareggiabile.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questi microfoni è la funzione di registrazione a bordo di oltre 40 ore, che assicura un audio impeccabile senza preoccuparsi delle interruzioni wireless. Che tu stia registrando un’intervista importante o catturando contenuti per il tuo vlog, puoi contare sulla continuità e la qualità del suono.

Il design compatto e i microfoni integrati permettono di collegare direttamente i trasmettitori a chi parla, oppure di utilizzarli come tradizionale cintura con microfono lavalier. Questa flessibilità consente di adattare l’uso del dispositivo alle diverse esigenze di ripresa, garantendo sempre una qualità audio superiore.

La trasmissione wireless di serie IV all’avanguardia offre una trasmissione stabile e sicura fino a 200 metri, anche in ambienti con densità di RF elevata. Questo assicura che il segnale rimanga forte e chiaro, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

I RODE Wireless Go II è completamente compatibile con il software gratuito RODE Connect, ideale per podcasting e streaming. Questo software offre una maggiore flessibilità durante le registrazioni, lo streaming o le videochiamate da un computer, permettendo di ottimizzare facilmente l’audio.

Le batterie al litio integrate garantiscono fino a 7 ore di autonomia, ma il dispositivo può essere alimentato anche tramite connettore USB-C per un’operatività continua. Le opzioni di configurazione avanzate disponibili tramite l’app RODE Central, come la regolazione fine del guadagno, il pad del microfono, la combinazione o divisione dei canali e l’impostazione della qualità di registrazione, rendono i RODE Wireless Go II estremamente versatili e potenti.

Ora in super sconto del 24% su Amazon, è il momento perfetto per aggiungere questo strumento indispensabile al tuo arsenale di creazione di contenuti. Non perdere l’opportunità di acquistare i RODE Wireless Go II, al prezzo ridicolo di soli 249,00 euro.