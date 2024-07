Robot ECOVACS DEEBOT X1 OMNI in offerta FOLLE (-35%)

Hai sempre poco tempo da dedicare alla pulizia della casa? Vorresti, per questo motivo, acquistare un robot per i pavimenti che possa lavorare in totale autonomia? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, se ti affretterai avrai la possibilità di approfittare di questa occasione pazzesca che ti permetterà di acquistare ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, robot che aspira e lava, al prezzo super conveniente di soli 728 euro circa invece di 1.118 euro!

Ebbene si, grazie allo sconto folle del 35%, potrai acquistare questo elettrodomestico al prezzo estremamente conveniente rispetto al solito. Ma non finisce qui, infatti se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie a questo eccezionale prodotto, finalmente potrai evitare di passare il tuo tempo libero a pulire i pavimenti. Il robot sarà in grado di strofinare e lavare a fondo i panni di lavaggio a una velocità di rotazione di 180 giri/min, in questo modo andrà a simulare un effetto lavaggio a mano.

Dopo ogni aspirazione, il tuo nuovo aspirapolvere smart, sarà in grado di tornare alla stazione e svuotare in maniera automatica il sacchetto della polvere da 3 litri. Invece, dopo il lavaggio, grazie al dispositivo di riscaldamento il panno pulito verrà asciugato molto velocemente per combattere la formazione dei cattivi odori.

Insomma, si tratta di un dispositivo unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il robot aspira e lava ECOVACS DEEBOT X1 OMNI in sconto WOW del 35%. Affrettati prima che sia troppo tardi.