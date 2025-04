Roborock Q7 MAX: zero fatica e pulizia del pavimento completa con il mitico robot

Se ami avere la tua casa sempre pulitissima ma odi fare le pulizie dai un’occhiata a questa offerta spettacolare che ti permette di avere un robot che aspira e lava a un prezzo molto più basso. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello Roborock Q7 MAX a soli 211,65 euro, invece che 399,99 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale anche se su eBay non viene segnalato. Dunque sul prezzo di partenza avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di circa 188 euro. Fai alla svelta però perché ci sono pochissime unità disponibili e tanti utenti che lo stanno visualizzando.

Roborock Q7 MAX ti semplifica la pulizia

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Q7 MAX potrai dedicarti a tantissime altre faccende senza dover pulire tu i pavimenti. Infatti è in grado di girare per tutte le stanze in autonomia senza mai fermarsi. È dotato del sistema di navigazione LiDAR estremamente preciso ed è in grado anche di mappare le stanze in 3D.

Gode di una super aspirazione da 4200 Pa che gli consente di aspirare tutto lo sporco senza battere ciglio regalandoti quindi un pavimento pulito. Inoltre possiede un piccolo serbatoio dell’acqua e potrai agganciare un pannetto in microfibra per lavare il pavimento in una sola passata. Tramite l’app dedicata potrai decidere il tipo di pulizia e impostare anche delle zone in cui non deve entrare. Ottima anche la batteria da 5200 mAh che dura fino a tre ore e il piccolo robot ritorna in automatico la base di ricarica.

Una grandissima occasione dunque. Un modo veloce per avere i pavimenti puliti senza alzare un dito. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Roborock Q7 MAX a soli 211,65 euro, invece che 399,99 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.