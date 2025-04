Il robot aspirapolvere Lefant scontato del -58%

Se vuoi un dispositivo che pulisca il pavimento al posto tuo, ad un prezzo accessibile, su Amazon c’è robot aspirapolvere Lefant scontanto del -58%. Si tratta di un dispositivo progettato per offrire una pulizia efficiente e autonoma degli spazi domestici. Dotato di una potente aspirazione da 2200Pa, è particolarmente adatto per rimuovere polvere, peli di animali domestici e altri detriti. Il robot è compatto, con un diametro di 28 cm e uno spessore di solo 7,8 cm, permettendogli di raggiungere facilmente spazi ristretti come sotto i letti e i divani.

Lo puoi acquistare a 99,99 euro, invece di 239,99 euro.

Offerta Amazon: robot aspirapolvere Lefant

Il robot aspirapolvere di Lefant in offerta dispone di sei modalità di pulizia, tra cui automatica, organizzata e punto fisso, e può essere controllato tramite l‘app “Lefant” o assistenti vocali come Alexa e Google Home. Questo consente di programmare la pulizia, monitorare il percorso e regolare il livello di aspirazione da remoto. La tecnologia di potenziamento del tappeto riconosce automaticamente i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale.

Il robot ha un contenitore per la polvere da 500 ml, che riduce la frequenza di svuotamento, e un’autonomia di 120 minuti, con ritorno automatico alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica. La sua tecnologia FreeMove 3.0 include un sensore a infrarossi anti-collisione 6D per evitare ostacoli e garantire una pulizia efficiente senza danni. Il design del corpo compatto e la bassa rumorosità lo rendono ideale per ambienti domestici.

A soli 99,99 euro è un ottimo dispositivo, una fascia entry level per chi vuole una aspirapolvere che pulisca in autonomia casa in modo efficace.