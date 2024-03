Robot aspirapolvere OKD in offerta: tuo a 99€ con il 52% di sconto

Questo avanzato robot aspirapolvere dell’OKB è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibilmente competitivo. Oggi lo paghi meno di 1o0€, grazie ad un imperdibile sconto del 52%. L’offerta, chiaramente, è a tempo limitato: per questo motivo ti suggeriamo di fare in fretta, perché c’è il rischio che termini da un momento all’altro.

Dotato di una potenza di aspirazione di 2500Pa, l’OKP Robot Aspirapolvere è capace di eliminare rapidamente una vasta gamma di sporco dai pavimenti, mentre la spazzola per bordi assicura una pulizia accurata lungo pareti e negli angoli.

Il sistema intelligente di evitamento degli ostacoli Freemove 3.0, dotato di sensori avanzati, permette al robot di navigare con destrezza attorno a ostacoli come pareti, scale e animali domestici, e grazie al suo design sottile, è in grado di pulire efficacemente sotto mobili e in spazi stretti.

La funzionalità di controllo tramite app e comandi vocali eleva ulteriormente la comodità d’uso del robot. Tramite l’app OKP, gli utenti possono impostare programmi di pulizia personalizzati, cambiare modalità di pulizia e dirigere il robot a distanza. La compatibilità con Alexa e Google Assistant rende possibile avviare o interrompere la pulizia con semplici comandi vocali, integrando l’aspirapolvere in un ecosistema domestico intelligente.

L'autonomia di 120 minuti e la funzionalità di ricarica automatica assicurano che il robot possa coprire estese superfici abitative senza interruzioni, tornando alla sua base di ricarica quando necessario. Con quattro modalità di pulizia disponibili – Auto, Spot, Edge e Zigzag – è possibile adattare la pulizia alle specifiche esigenze di ogni ambiente, ottimizzando così l'efficacia del dispositivo.