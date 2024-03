Robot aspirapolvere, offerta esagerata: il prezzo crolla del 54%

Il Lefant N1 è un robot aspirapolvere estremamente avanzato, che si posiziona come una soluzione innovativa e potente per la pulizia domestica, ora disponibile a un prezzo straordinariamente conveniente di 129,99€, grazie a uno sconto del 54%.

Questo dispositivo rappresenta l’avanguardia della tecnologia di pulizia, combinando design intelligente e funzionalità avanzate per offrire un’esperienza di pulizia senza precedenti.

Dotato della tecnologia Freemove, il robot è progettato con 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete, oltre a 3 set di sensori di penetrazione nel terreno. Questa configurazione permette al N1 di navigare con precisione all’interno della casa, evitando cadute dalle scale, rimanendo bloccato o deviando dal percorso prestabilito, assicurando così una pulizia efficiente e senza interruzioni.

Una caratteristica distintiva dell’N1 è il suo corpo integrato e la copertura superiore in vetro bianco sfumato, resistente ai graffi. Questo design non solo conferisce all’aspirapolvere un aspetto elegante e moderno ma elimina anche i guasti e i problemi di durata causati da un cattivo assemblaggio delle parti, garantendo una lunga vita utile e prestazioni affidabili.

La potenza di aspirazione dell’N1, che raggiunge i 4500 Pa, può essere regolata su 4 livelli differenti, consentendo di rimuovere efficacemente il 99% di polvere, sporcizia e peli di animali domestici in un’unica passata. Questo lo rende particolarmente adatto ai proprietari di animali domestici, grazie anche alla porta di aspirazione senza grovigli che previene l’accumulo di peli.

Nonostante la sua potente aspirazione, l’N1 garantisce una pulizia tranquilla, specialmente in modalità silenziosa, durando fino a 165 minuti con un rumore di soli 55 dB, rendendolo ideale per pulizie prolungate su pavimenti in legno, piastrelle e tappeti a pelo corto.

Il controllo tramite app e la compatibilità con i comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant offrono una comodità aggiuntiva, permettendo di programmare e personalizzare la pulizia secondo le proprie esigenze, anche quando non si è in casa.

Il Lefant N1 si presenta come una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di pulizia automatizzata, potente e intelligente. L’offerta è a tempo limitato, ti suggeriamo di fare in fretta e acquistarlo subito a questo prezzo da outlet!