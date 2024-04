Robot aspirapolvere Lefant M213s: prezzo in frantumi con lo sconto del 51%

Il Lefant M213s è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionalmente conveniente: lo paghi appena 122,99€, grazie ad uno sconto esagerato del 51% sul suo normale prezzo di circa 250€.

E’ una scelta eccellente per chi cerca un aiuto affidabile e tecnologicamente avanzato nella pulizia domestica. Con le sue funzioni innovative e la compatibilità con i sistemi di controllo intelligente, questo robot aspirapolvere ti aiuterà a mantenere pulita la tua casa senza il minimo sforzo.

Con una potente aspirazione di 3200pa, l’M213s garantisce una pulizia profonda su vari tipi di superfici, da moquette a pavimenti duri. La regolazione dell’aspirazione a tre velocità permette di adattare la potenza alle diverse esigenze di pulizia, mentre il grande serbatoio per la polvere da 500 ml consente di raccogliere più polvere e rifiuti, riducendo la frequenza di svuotamento.

l robot può operare fino a 150 minuti con una singola carica, grazie alla batteria da 2600 mAh, e ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è quasi esaurita. Non mancano, ovviamente, tutte le funzionalità smart che ci si aspetta da un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultimissima generazione. Compatibile con Alexa e Google Home, l’M213s può essere controllato vocalmente o tramite l’app Lefant, che offre funzioni avanzate come la programmazione della pulizia, il monitoraggio in tempo reale e la selezione delle modalità di pulizia.

Il Lefant M213s è un prodotto vincente, grazie alla sua combinazione perfetta di tecnologia avanzata, potenza di pulizia e praticità. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ora a meno di metà del suo normale prezzo di listino!