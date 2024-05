Piumini Swiffer: la scorta di 12 mesi a...12 euro su Amazon

Amazon ti offre una bella opportunità per la pulizia delle superfici di casa. La scorta da 12 mesi composta da ben 23 ricambi piumini Swiffer, a cui si aggiungono 3 panni catturapolvere per i pavimenti, è in offerta a soli…12 euro. Con la spedizione Prime inclusa riceverai tutto a casa nel giro di 24 ore.

Piumini Swiffer in sconto: le caratteristiche

Grazie ai piumini Swiffer puoi catturare e intrappolare fino a 3 volte più polvere e peli rispetto alla concorrenza. Prima dell’uso, è consigliabile scuotere e far gonfiare il Ricambio Duster per attivare l’azione di cattura e intrappolamento della polvere.

Il manico ergonomico offre comfort e maneggevolezza durante l’uso, consentendo di raggiungere i punti più difficili della casa con facilità. Con il 33% di fibre riciclate nei piumini, questo prodotto è anche una scelta ecologica. Con 23 ricambi piumino e 3 ricariche lavapavimenti inclusi, questo kit offre una soluzione completa che durerà a lungo.

Approfitta quindi dello sconto Amazon e acquista la tua scorta a soli 12 euro: un’occasione da non perdere per semplificare le pulizie di casa e di farlo con una grande convenienza.