Robot aspirapolvere e lavapavimenti in SCONTO ASSURDO del 71%

Se è da un po’ che stai cercando un robot che aspira e lava i pavimenti ma non hai ancora trovato quello giusto, dai un’occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello il robot aspirapolvere e lavaparimenti Viomi V5 Pro a soli 199,99 euro, invece che 699,99 euro. In esclusiva per gli utenti Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Potrebbe essere un errore di prezzo ma sta di fatto che, se fai veloce, oggi puoi beneficiare di uno sconto del 71% e risparmiare ben 500 euro. Inoltre questa offerta ti dà anche la possibilità, sempre in esclusiva per i clienti Amazon Prime, di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti in una sola passata

Questo robot aspirapolvere è dotato di un motore potente che garantisce un’aspirazione di 4000 pa. Questo gli permette di raccogliere lo sporco senza lasciare nulla in giro. Aspira anche le briciole e i detriti con estrema semplicità. Ed è in grado anche di lavare i pavimenti in una sola passata.

È dotato di una navigazione laser con mappatura precisa delle tue stanze che fa in modo che possa girare per casa superando gli ostacoli per una pulizia profonda ed efficiente. Scaricando l’app dedicata puoi controllare il piccolo robot anche mentre sei fuori casa e gestire la pulizia come vuoi. Inoltre ha un’ottima autonomia di oltre 3 ore prima di ritornare in automatico alla base di ricarica.

Questa è un’offerta d’oro ma ovviamente sparirà da un momento all’altro. Per cui, prima che questo avvenga, fiondati su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavaparimenti Viomi V5 Pro a soli 199,99 euro, invece che 699,99 euro. In esclusiva per gli utenti Prime. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritta fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.