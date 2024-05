Roborock Q5 Pro in offerta su Amazon: il prezzo crolla del 20%

Il Roborock Q5 Pro è un robot aspirapolvere altamente efficiente e multifunzionale, progettato per pulire in maniera impeccabile i pavimenti della tua casa grazie alle sue prestazioni impressionanti. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%: per breve tempo, può essere tuo a solamente 279,00€!

Il Q5 Pro sbalordisce per la sua elevata potenza di aspirazione, che raggiunge i 5,500 Pa. Un dato che si traduce in una capacità di aspirare anche lo sporco più complicato, come i peli degli animali domestici, tappeti e piccoli detriti. Il robot è progettato per fare un ottimo lavoro anche nella case con parquet in legno, che pulisce a fondo senza lasciare strisci.

Equipaggiato con la navigazione PreciSense LiDAR, il Q5 Pro crea mappe dettagliate e accurate delle stanze, identificando i percorsi più efficienti per una pulizia ottimale. Questa tecnologia consente al robot di navigare in modo intelligente e di adattarsi dinamicamente agli ostacoli che incontra.

Il design del Q5 Pro include una spazzola DuoRoller, che migliora notevolmente le prestazioni di pulizia su tappeti e riduce l’aggrovigliamento dei capelli, facilitando la manutenzione. Inoltre, il robot è in grado di aspirare e lavare simultaneamente: il serbatoio d’acqua estraibile lo rende versatile per ogni esigenza di pulizia​.

Con una durata massima della batteria di 240 minuti e una capacità di coprire un’area fino a 350 metri quadrati, il Q5 Pro è ideale anche per case di grandi dimensioni, garantendo una pulizia profonda senza la necessità di ricariche frequenti. Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistarlo subito approfittando dello sconto.