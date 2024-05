Robot 2-in-1 Proscenic ad un prezzo stracciato: tuo a meno di 130€

Il Proscenic 850T è un ottimo robot accessibile e multifunzionale: combina capacità di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Questo modello è particolarmente adatto per chi cerca una soluzione semplice e efficace per la pulizia domestica. Oggi è in offerta su Amazon: con il coupon sconto da 60€, lo paghi solamente 129,00€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al suo prezzo.

Nonostante il suo prezzo molto competitivo, il Proscenic 850T offre una buona potenza di aspirazione, classificata a 3000Pa. La durata della batteria è impressionante, permettendo fino a 120 minuti di pulizia continua, il che è sufficiente per coprire spazi abitativi di medie dimensioni senza la necessità di ricaricare.

Il dispositivo offre la possibilità di aspirare e lavare i pavimenti, integrando un serbatoio d’acqua da 300ml che, una volta installato, consente al robot di iniziare la modalità lavaggio. Utilizza un sistema di navigazione basato su giroscopio che, pur non essendo avanzato come i sistemi basati su laser, fa comunque un ottimo lavoro. Il robot vince con agilità sorprendente tutte le sfide nella navigazione, anche grazie aòla sua altezza di soli 8.3 cm gli permette di pulire efficacemente sotto mobili e armadi.

Il Proscenic 850T è perfetto per chi cerca una soluzione economica ma efficace per la pulizia della casa. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con uno sconto di 60€!