Robot aspirapolvere lavapavimenti con remote control in SCONTO di 60€

Sei stufa di pulire in continuazione i pavimenti di casa e vorresti acquistare un dispositivo che lo faccia al posto tuo? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 149,99 euro, invece che 209,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo puoi beneficiare di un ribasso del 5% più di un ulteriore sconto con il coupon promozionale e quindi avere un risparmio di ben 60 euro sul totale. Non c’è assolutamente tempo da perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere lavapavimenti spettacolare

Questo Robot aspirapolvere lavapavimenti è in grado di fare il lavoro al posto tuo. Ha una potenza di aspirazione da 4000 Pa che gli permette di raccogliere tutto lo sporco senza lasciare nulla in giro. È in grado anche di salire sui tappeti e pulirli perfettamente. Lo puoi controllare da remoto e con i comandi vocali.

Inoltre possiede un piccolo serbatoio dell’acqua e di un panno in microfibra per pulire il pavimento in una sola passata. La navigazione LiDAR con algoritmo SLAM e 22 sensori precisi mappa le tue stanze e supera gli ostacoli con agilità. Può memorizzare fino a cinque mappe e le potrai personalizzare in base alle tue esigenze. E poi ha una batteria che dura lungo.

Fai alla svelta perché questa è un’occasione più unica che rara. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 149,99 euro, invece che 209,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.